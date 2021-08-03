Голос Америки: модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике

Модернизация Россией Транссибирской магистрали и другой инфраструктуры дальневосточной железнодорожной сети — стратегический шаг, направленный, помимо всего прочего, на развитие торговли с Китаем.

И это, к слову, чуть ли не единственное действие нашей страны, в котором даже "Голос Америки" отказывается видеть политический подтекст, считая любые заявления на этот счет "надуманными и вводящими в заблуждение".

Как следует из материала, опубликованного аналитиками интернет-ресурса,

увеличение транспортных мощностей в результате модернизации инфраструктуры Дальневосточной железной дороги будет непосредственно способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией.

"С момента ухудшения китайско-австралийских отношений Россия широко рассматривается как потенциальный поставщик, заменяющий Австралию, когда речь заходит об экспорте сырьевых товаров в Китай. Но нехватка мощностей железнодорожного транспорта затрудняет полное высвобождение этого потенциала. Если сообщенная модернизация железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока поможет России экспортировать больше угля и сельскохозяйственной продукции в Китай, российская экономика, безусловно, получит толчок, и Китай также увидит значительный прогресс в диверсификации своей цепочки поставок", — написано в статье.

Россия свяжет Евразию своей железной дорогой

Трассиб

По мнению аналитиков, реконструкция Транссибирской магистрали будет способствовать расширению "уровня связности Евразии", что окажет положительное влияние на соседние экономики, способствуя повышению привлекательности и конкурентоспособности железнодорожных перевозок между Азией и Европой.

Именно на этом фоне Новый Евразийский сухопутный мост, важная инфраструктурная программа, продвигаемая Инициативой "Пояс и путь" (BRI), играет все большую роль для региональных экономик. Китай и многие страны, расположенные вдоль этих маршрутов, изо всех сил стараются улучшить транспортную способность Нового Евразийского сухопутного моста, чтобы сделать эти железные дороги действительно экономическими артериями, пересекающими Евразийский континент:

за первые шесть месяцев этого года между Китаем и Европой курсировало 7323 грузовых поезда, что на 43% больше, чем в прошлом году.

По данным Национальной комиссии Китая по реформам и развитию, в июне число одномесячных рейсов грузовых поездов превысило 1300, установив полосу из более чем 1000 рейсов грузовых поездов за последние 14 месяцев подряд.

"В этом смысле модернизация железных дорог России, скорее всего, будет способствовать ее собственному экономическому развитию, облегчит стратегию диверсификации Китая и ускорит евразийскую торговлю. Именно такие реальные потребности рынка движут строительством региональной инфраструктуры, а не политика", — резюмирует "Голос Америки".