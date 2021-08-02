Бедный атом: как олигархи делают Украину зависимой от России

Проблема "зависимости" Украины от России может стать куда шире, чем видится украинским политикам. И не последнюю роль в этом могут сыграть украинские олигархи.

На пути к "однозначным" большим проблемам

Напомним, что ранее украинские политики сообщили: отопительный сезон всё ближе, а проблем — всё больше. В стране недостаточно угля, не проводятся ремонтные работы. Далее стало известно о "системном кризисе" в энергетике:

"…к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно", — уточнил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в эфире канала "Наш".

"Мирный атом" не даёт набить карманы

Михаил Погребинский

Для телеканала "360" ситуацию разъяснил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Оказалось, что в стране выключили несколько обычных электростанций (потому что нет угля и газа), а также несколько атомных станций — здесь причина куда интереснее.

"Атомных электростанций целый ряд блоковых отключили. Тут уже дело не в том, что не хватает чего-то, а в том, чтобы обеспечить благоприятные возможности зарабатывания денег украинским олигархам, которым выгодно уменьшение атомной генерации. Поэтому появляется ситуация зависимости от внешнего источника электроэнергии. Раньше в этой роли выступала Белоруссия", — сказал эксперт.

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