Рычаг на потолке: как Байдена испытывают на прочность ситуацией с госдолгом

Вашингтон оказался лицом к лицу с проблемой экономического толка: как сообщает Bloomberg, 1 августа ознаменовалось "активизацией" потолка госдолга. Напомним, что госдолг "отпустили" в 2019 году — а теперь "потолок" снова актуален, что грозит стране дефолтом.

Рычаг на потолке: что придумали республиканцы

Как рассказал RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев, в ситуации не обошлось без политики. "Инструмент" с ограничением "потолка" госдолга, заявили республиканцы, будет применяться для вполне конкретных целей.

"Сегодня основное политическое противоречие — вокруг принятия законопроектов об инфраструктуре, которое существует в двух видах — в урезанном в виде $1 трлн и в более широком варианте — $3 трлн, может быть, даже больше. На это наложилась ситуация с госдолгом, с его потолком. Республиканцы заявили, что постараются использовать этот инструмент для того, чтобы максимально урезать запросы демократов", — уточнил Васильев.

Показать и рассказать: сумеют ли?

Джо Байден

Таким образом, у республиканцев появился неплохой рычаг давления на оппонентов. И команда Байдена оказалась ещё и перед проблемой доверия: если пройти "испытание" не выйдет, политическая коалиция, выступающая сегодня за демократов, может серьёзно задуматься.

"Перед нами очередное политическое испытание, довольно нервное, достаточно серьёзное для администрации. В условиях, когда идёт падение рейтинга президента США Джо Байдена и администрации, главная политическая составляющая — показать не только деловым кругам, но и американской общественности, что эта администрация является фискально безответственной и не может управлять государственными финансами", — отметил Васильев.

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