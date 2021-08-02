"Это уже однозначно": в Раде заявили об очередном "системном кризисе"

Проблемы с украинской энергетикой продолжают оставаться в центре внимания политиков страны. Ранее на Украине заявляли: подготовка к отопительному сезону практически сорвана. Однако нашлась проблема похуже: Киев окажется зависим от поставок энергии из Москвы и Минска.

"Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно", — высказался член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в эфире канала "Наш".

Он привёл и цифры: к примеру, стране нужно около 3 млн тонн угля, а есть в наличии всего 800 тысяч. При этом Волынец заявил: запасы якобы не растут из-за того, что в 2019 году рухнул запрет на импорт энергии из РФ.

"Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки", — уверен он.

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