EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Без скидки на возраст: в Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря
Россия стала крупнейшим поставщиком говядины в Китай
Американцы считают Камалу Харрис "худшим вице-президентом" за последние полвека
Трамп-младший пошутил над демократами, а те приняли шутку за чистую монету
Демократы подставили простых американцев: миллионы могут стать бездомными
Водомёт,слезоточивый газ, горящие баррикады: Париж опять протестовал
Погром в Берлине: полиция жёстко разгоняет COVID-диссидентов
Волгоград или Сталинград? - страсти накаляются перед выборами
Топлесс-рейв ЛГБТ в Киеве сорвали радикалы, всех разогнала полиция

Налог на добычу полезных ископаемых привяжут к мировым ценам на них

Экономика » Сырье » Металлы

Российские власти обдумывают идею привязки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), взимаемого с производителей металлов, к мировым ценам на их продукцию уже в следующем году.

Налог на добычу полезных ископаемых привяжут к мировым ценам на них

Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, эта мера позволит вывести сверхприбыли, которые обычно генерирует отрасль, когда мировые цены на продукцию резко растут.

"Есть идея, что некоторая избыточная прибыль должна быть выведена в период всплеска цен, вызванного товарным суперциклом, — сказал чиновник. — Речь идет о привязке ставки НДПИ к цене продукта".

Сазанов предположил, что сырьевой суперцикл вряд ли продлится дольше 2022 года. Этот всплеск, по его мнению, будет в основном связан с прекращением блокировок в большей части мира.

"После всплеска спроса происходит насыщение, и мы можем ожидать завершения суперциклов”, — сказал он.

В попытке защитить оборонный и строительный секторы страны от дальнейшего роста цен на сырье по мере роста мировых цен на металлы уже введены новые экспортные пошлины на сталь, никель, алюминий и медь, которые вступили в силу 1 августа и будут действовать до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержание внутренних цен на металлопродукцию в условиях резкого роста мировых цен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Минфин заявил о возможном повышении налога на добычу полезных ископаемых / анализируем с Саморядовым
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Налог на добычу полезных ископаемых привяжут к мировым ценам на них
Американцы считают Камалу Харрис "худшим вице-президентом" за последние полвека
Трамп-младший пошутил над демократами, а те приняли шутку за чистую монету
Демократы подставили простых американцев: миллионы могут стать бездомными
Водомёт,слезоточивый газ, горящие баррикады: Париж опять протестовал
Погром в Берлине: полиция жёстко разгоняет COVID-диссидентов
Волгоград или Сталинград? - страсти накаляются перед выборами
Топлесс-рейв ЛГБТ в Киеве сорвали радикалы, всех разогнала полиция
Талибы обстреляли аэропорт Кандагара, столкновения в Афганистане усиливаются
Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от военных учений с Вашингтоном
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Военные новости
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Теннис. Новости
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Новости спорта
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников