Налог на добычу полезных ископаемых привяжут к мировым ценам на них

Российские власти обдумывают идею привязки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), взимаемого с производителей металлов, к мировым ценам на их продукцию уже в следующем году.

Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, эта мера позволит вывести сверхприбыли, которые обычно генерирует отрасль, когда мировые цены на продукцию резко растут.

"Есть идея, что некоторая избыточная прибыль должна быть выведена в период всплеска цен, вызванного товарным суперциклом, — сказал чиновник. — Речь идет о привязке ставки НДПИ к цене продукта".

Сазанов предположил, что сырьевой суперцикл вряд ли продлится дольше 2022 года. Этот всплеск, по его мнению, будет в основном связан с прекращением блокировок в большей части мира.

"После всплеска спроса происходит насыщение, и мы можем ожидать завершения суперциклов”, — сказал он.

В попытке защитить оборонный и строительный секторы страны от дальнейшего роста цен на сырье по мере роста мировых цен на металлы уже введены новые экспортные пошлины на сталь, никель, алюминий и медь, которые вступили в силу 1 августа и будут действовать до конца текущего года. Эта мера направлена на поддержание внутренних цен на металлопродукцию в условиях резкого роста мировых цен.

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