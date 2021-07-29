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МВФ: российская экономика восстанавливается быстрее, чем мы ожидали

Экономика » Прогнозы и статистика

По данным Международного валютного фонда, рост ВВП России в первом квартале показывает, что экономика восстанавливается после пандемии COVID-19 более быстрыми темпами, чем ожидалось.

МВФ: российская экономика восстанавливается быстрее, чем мы ожидали

"Экономика страны, по прогнозам, вырастет на 4,4% в 2021 году", — говорится в докладе МВФ о перспективах глобального экономического развития, повысившим оценку на 0,6% по сравнению с предыдущим апрельским отчетом.

"В случае с Россией мы наблюдаем более быстрое восстановление. Таким образом, рост ВВП в первом квартале оказался сильнее, чем мы ожидали, и из-за этого он привел к обновлению”, — заявила главный экономист МВФ Гита Гопинатх.

Однако она отметила, что цифры могут измениться, поскольку прогрессирование распространения коронавируса трудно предсказать.

"Впереди еще много проблем, пандемия еще не закончилась, мы видим, что случаи заболевания возвращаются, показатели вакцинации прогрессируют, но охват все еще неполный. Так что на этом фронте нужно сделать гораздо больше”, — сказала Гопинатх.

Другой чиновник МВФ отмечает, что восстановление экономики в России происходит раньше, чем ожидалось.

"Как уже упоминалось, мы видим признаки этой силы, и это касается не только производственного сектора, но и восстановления экономики и укрепления сектора услуг”, — сказал глава Департамента стратегии, политики и анализа МВФ Петя Коева Брукс.

Напомним, ранее в июле Минэкономразвития России также повысило свой прогноз роста экономики страны в 2021 году, несмотря на новые административные ограничения деловой активности из-за третьей волны пандемии. Однако ожидания министерства ниже, чем у МВФ, и прогноз по ВВП составляет 3,8%.

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Автор: Ольга Лебедева
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