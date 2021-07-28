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Где на Руси жить хорошо, но дорого, выяснили социологи

Экономика

Столичный статус не гарантирует Москве автоматическое первое место в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов: лидерами оказались ЯНАО и Чукотка.

Где на Руси жить хорошо, но дорого, выяснили социологи

Москва заняла третье место в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) за первый квартал текущего года. Ранее стало известно, что столица даже не вошла в топ-3 городов, где быстрее всего можно накопить миллион.

Рейтинг составлялся на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. В исследование были включены показатели среднемесячной зарплаты, минимальной стоимости жизни, отношении сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также отношении этих сумм к общей численности населения субъекта, пишут "Известия".

В итоге выяснилось, что самые большие зарплаты в России — на Чукотке. На второе место вышел Ямало-Ненецкий автономный округ. Москва замкнула тройку лидеров. По дороговизне жизни лидирует ЯНАО, на втором месте — Москва, на третьем — Сахалинская область.

"Рейтинг ФоРГО чётко показывает, что в лидерах социально-экономического развития находятся регионы с хорошей налоговой базой и небольшим населением. Это идеальное сочетание. Исключение — Москва, где само многочисленное население выступает мощным ресурсом для формирования регионального бюджета, помимо крепкой промышленности и сервисной экономики", — прокомментировал результаты исследования политолог Леонид Давыдов.

Эксперты отмечают, что к концу года показатели могу измениться из-за погодных аномалий и пандемии коронавируса, но в целом первые позиции традиционно занимают промышленно развитые регионы. Во вторую десятку чаще попадают регионы с хорошо развитым производством продуктов питания.

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Кто может получать нормальную зарплату?
Автор: Людмила Черткова
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