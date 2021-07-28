Один процент до полной готовности "Северного потока-2"

Судно "Академик Черский" завершило работы по прокладке труб нового газопровода из России в Центральную Европу "Северный поток-2", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оператора Nord Stream 2.

Это означает, что в процентном соотношении проект по строительству транзита на дне Балтийского моря завершен на 99 из 100.

На данный момент трубоукладчик "Фортуна" работает на заключительном отрезке газопровода.

Согласно сообщению от 11 июля, строительство "Северного потока-2" было завершено на 98%, а полную готовность обещали к концу августа этого года. Однако, учитывая нынешний темп работы (1% за 17 дней), можно надеяться на досрочный результат. Тем более что его ожидает не только Россия, но и ее европейские коллеги. В частности, глава австрийской компании OMV Райнер Зеле недавно заявил, что надеется на запуск "СП-2" до конца этого года.

После окончания строительства "Северный поток-2" будет представлять собой две нити газопровода с проходимостью 55 млрд куб. м в год, по которым ценный ресурс будет поступать в ФРГ.

"СП-2" прокладывают через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

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