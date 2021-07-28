Новая идея Минздрава: пачки никотиносодержащих изделий могут "обезличить"

Решения о том, что пачки табачных изделий нужно "украшать" жуткими картинками, российскими чиновникам, видимо, мало. Как сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, в планах — разработка "обезличенных" пачек для всей продукции, содержащей никотин.

Как уточнил Салагай через Telegram,

"В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры".

В частности, продолжил он, планируется работа по вопросу

"...стандартных по размеру и обезличенных упаковок"

Для никотиносодержащей продукции. При этом не менее 75% площади этих упаковок будут занимать рисунки либо фотографии, "повествующие" о том, что курить вредно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.