В Wildberries отреагировали на санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против интернет-магазина Wildberries и его владелицы Татьяны Бакальчук.

Украинского лидера смутило, что на торговой площадке продавалась форма Российской армии.

Однако в Wildberries считают, что ограничения никаких не повлияют на деятельность компании.

Дело в том, что объёмы продаж в Украины очень малы — всего 0,01% от общего оборота компании. Таким образом, из-за санкций пострадают в первую очередь украинские граждане, для которых теперь будет недоступен широкий ассортимент товаров по доступным ценам, пояснили представители интернет-ретейлера.

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