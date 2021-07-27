Почему банки медлят с подорожанием кредитов, объяснили аналитики

После повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% банки скорректировали предложения по депозитам. Но повышать ставки по кредитам пока не торопятся. Надолго ли?

Как бы забавно это ни звучало, но барометром финансовой погоды в России служат брошки председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Например, на прошедшей неделе она надела на заседание совета директоров ЦБ РФ брошку в виде тучи с дождём. Этот "холодный намёк" был расшифрован следующим образом: "резкое повышение ключевой ставки сразу до 6,5% (на целый процентный пункт) призвано охладить потребительское кредитование" и развернуть граждан в сторону сбережения финансов, пишут "Известия".

Крупнейшие российские банки уже отреагировали на повышение ключевой ставки, скорректировав предложения по депозитам в сторону повышения ставок. Некоторые даже сделали это в превентивном порядке. Однако ставки по кредитным продуктам пока остались без изменений.

Тем не менее, подорожание кредитов неизбежно. Финансовые эксперты считают, что это произойдёт в ближайшие две-три недели. Но рост будет плавным благодаря накопленному банками запасу маржинальности, предполагают аналитики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.