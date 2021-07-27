В Минпромторге придумали ещё один праздник

К обилию праздников в календаре россиян может добавиться ещё один: за него выступают в Минпромторге. По мнению экспертов ведомства, России не помешал бы День качества.

Как сообщается на сайте regulation. gov.ru, где уже представлен проект указа, дата Дня качества будет "плавающей" — второй четверг ноября.

"В целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг, постановляю: установить День качества и отмечать его во второй четверг ноября", — отмечается в проекте указа.

Праздник, считают в министерстве, необходим для решения важных задач:

стимулирование интереса россиян к продукции высокого качества;

стимулирование предприятий к улучшению качества выпускаемой продукции;

отражение памятных событий.

Насчёт последнего пункта: оказывается, именно во второй четверг ноября (во Всемирный день качества) как правило, принимается постановление кабмина о том, кому вручать правительственные премии в области качества. Первое вручение таких премий прошло в далёком 1997 году.

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