ЦБ РФ поможет россиянам определить легальные ломбарды

Полезное для российских граждан начинание запустил ЦБ РФ. Эксперты банка занялись маркировкой сайтов ломбардов, что в скором времени поможет просто и быстро отличать легальные компании от нелегальных.

Как уточняется на сайте ЦБ РФ, работа ведётся совместно с "Яндексом": именно в поисковой системе "Яндекс" будет виден специальный значок. Он сигнализирует о том, что ломбард уже внесён в особый реестр ЦБ, то есть работает легально. Значок представляет из себя синий кружок с галочкой внутри.

"Благодаря маркировке, люди смогут отличить легальные финансовые организации, поднадзорные Банку России, от нелегальных. Работа легальных организаций регулируется законодательством, которое защищает права потребителей финансовых услуг", — уточняют на сайте ЦБ РФ.

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