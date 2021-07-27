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Росатом строит в Боливии Центр ядерных исследований "не имеющий аналогов в мире"

Экономика

Российская госкорпорация "Росатом" в понедельник начала строительство реакторного комплекса Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто, Боливия.

Росатом строит в Боливии Центр ядерных исследований "не имеющий аналогов в мире"

"Это уникальный проект для атомной отрасли, который "не имеет аналогов в мире", — говорят в "Росатоме". — Центр будет расположен на высоте более 4000 метров над уровнем моря, что является самым высоким местом из всех ранее построенных ядерных объектов.

Кроме того, это один из крупнейших российских проектов в Латинской Америке и открывает новые возможности для экспорта инноваций российской атомной промышленности в страны этого региона".

Центр будет оснащен передовыми технологиями, которые смогут значительно повысить уровень жизни населения и послужат двигателем развития науки и высоких технологий в латиноамериканском регионе.

Проект направлен на то, чтобы принести пользу секторам здравоохранения, промышленности, науки и техники. Среди его возможностей:

  • производство радиофармпрепаратов для лечения рака и сердечно-сосудистых заболеваний,
  • переработка сельскохозяйственной продукции для обеспечения ее продовольственной безопасности,
  • стерилизация различных медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты,
  • увеличение срока годности пищевых продуктов и увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции,
  • выращивание высокоурожайных зерновых культур,
  • исследования в области экологии и рационального использования природных ресурсов,
  • изучение свойств различных материалов,
  • подготовка специалистов атомной промышленности.

Планируется, что строительство будет осуществляться в четыре этапа, и первые объекты могут быть введены в эксплуатацию в этом году. Всего будет построено три комплекса и Центр облучения с лабораториями.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Россия и Боливия подписали соглашение о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях и строительстве Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто 6 марта 2016 года.
  • Строительство этого центра стало возможным отчасти благодаря результатам последних президентских выборов в стране. Президент Луи Арсе обвинил правительство Жанин Аньес в откате в разработке нескольких работ.
  • В связи с этим представитель филиала "Росатома" в Боливии Хуан Висенте Бедолла отметил, что проект "представляет и символизирует дружбу" между Россией и Боливией и открывает новые возможности для сотрудничества. По словам Бедоллы, этот центр "беспрецедентен" и "имеет жизненно важное значение как для Боливии, так и для Латинской Америки".

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Автор: Ольга Лебедева
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