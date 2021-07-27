Росатом строит в Боливии Центр ядерных исследований "не имеющий аналогов в мире"

Российская госкорпорация "Росатом" в понедельник начала строительство реакторного комплекса Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто, Боливия.
"Это уникальный проект для атомной отрасли, который "не имеет аналогов в мире", — говорят в "Росатоме". — Центр будет расположен на высоте более 4000 метров над уровнем моря, что является самым высоким местом из всех ранее построенных ядерных объектов.
Кроме того, это один из крупнейших российских проектов в Латинской Америке и открывает новые возможности для экспорта инноваций российской атомной промышленности в страны этого региона".
Центр будет оснащен передовыми технологиями, которые смогут значительно повысить уровень жизни населения и послужат двигателем развития науки и высоких технологий в латиноамериканском регионе.
Проект направлен на то, чтобы принести пользу секторам здравоохранения, промышленности, науки и техники. Среди его возможностей:
Планируется, что строительство будет осуществляться в четыре этапа, и первые объекты могут быть введены в эксплуатацию в этом году. Всего будет построено три комплекса и Центр облучения с лабораториями.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
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