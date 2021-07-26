Эксперт объяснил, почему биткоин резко взлетел в цене

Курс биткоина энергично растёт из-за новостей о вложениях SpaceX в криптовалюту. Об этом информационному порталу NEWS. ru сообщил руководитель отдела анализа данных CEX. IO Broker Юрий Мазур.

По данным эксперта, ещё резкому подорожанию поспособствовали предположения о принятии цифрового золота в Amazon. Стоимость биткоина увеличилась на $6 тысяч и остановилась на отметке в $40 тысяч.

Ранее биткоин как средство платежа легализовала первая страна в мире — Сальвадор. Продавцы получили право выставлять цены в цифровой валюте. Кроме того, с её помощью можно оплатить налоги.

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