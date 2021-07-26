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Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

Экономика » Прогнозы и статистика

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

Таковы результаты исследования экспертов РИА "Рейтинг".

Если пересчитать цены в рублях, то дешевле 95-ый бензин только в Казахстане, там он стоит 34,5 рубля (в РФ средняя цена — 49,1 руб/л).

А вот с доступностью для населения дела обстоят хуже — Россия по этому показателю аж на 16-ом месте европейского рейтинга.

Как подсчитали статистики, россияне "могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина".

"По данным Росстата, по сравнению с началом года цена на 95-ый бензин в нашей стране выросла на 4%. В России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. Следовательно, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится", — написано в отчетном документе, составленном экспертами по результатам сравнительного анализа цен.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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