Российским ресторанам предложили уменьшить порции блюд в меню

Российские рестораны и кафе могут обязать подавать посетителям уменьшенные порции заказанных блюд. Правда, стоить они будут столько же, как и полные их версии.

Таким способом Союз потребителей предложил бороться с пищевым расточительством, сокращая таким образом количество отходов. В пример общественники привели Китай, где в апреле этого года был принят закон, обязывающий граждан оплачивать утилизацию несъеденных ими блюд, пишут "Известия".

Российские рестораторы на такую инициативу отреагировали скептически. Во-первых, уменьшение порции не приведёт к снижению цены блюда, поскольку повар потратит одинаковое время на приготовление. Такая система может работать в столовой, где готовится сразу много еды, но не в ресторане, где блюда изготавливаются поштучно. А во-вторых, как пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров:

"В России нет больших порций, в отличие от Израиля и США. Более того, предприниматели нацелены на сокращение пищевых отходов уже сейчас, поэтому их фактически нет уже сегодня. Рестораны планируют свои закупки. Школа организации заведений общественного питания СССР научила поваров работать в таком режиме".

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