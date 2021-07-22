В Москве не против: почему РФ не волнует "зеленый фонд" ФРГ для Украины

В Москве не имеют возражений против того, чтобы Германия создала "зеленый фонд" для Украины. Создание такого фонда в размере одного миллиарда долларов предусматривает соглашение между Германией и США по "Северному потоку-2".

"Мы не имеем ничего против создания "зеленого фонда" для Украины под управлением Германии. Если в Киеве рассчитывают, что Запад сможет удовлетворить потребности населения и экономики страны за счет вливания в возобновляемую солнечную и ветряную энергетику, это дело украинского руководства и украинского народа, которому это руководство так много наобещало", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Создание такого "зеленого фонда" является частью заявленной стратегии по обеспечению энергетической независимости Украины. Другое дело, что есть большой вопрос относительно того, хватит ли заявленной суммы. Дело само по себе весьма затратное, возобновляемую энергетику могут позволить себе пока что довольно богатые государства.

И тарифы на такую электроэнергию, получаемые таким способом, могут оказаться достаточно ощутимыми для населения.

Хотя, конечно, в самом деле, никто не возбраняет поставить эксперимент.