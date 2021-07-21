Евразийский союз: в сентябре пройдёт Восточный экономический форум

В начале сентября во Владивостоке пройдет шестой Восточно-экономический форум (ВЭФ). На нем представители государств и предприниматели обсудят Формирование Большого Евразийского союза.

Владивосток

Данная инициатива исходит непосредственно от президента России Владимира Путина, сообщает RT.

Страны-участники ВЭФ восприняли его идею с энтузиазмом: уже стартовал ряд интеграционных процессов:

формируются новые зоны свободной торговли;

развиваются транспортное сообщение и инфраструктура;

улучшаются средства цифровой экономики.

"Восточный экономический форум является важной площадкой для развития плодотворного и долгосрочного сотрудничества между Россией и странами АТР", — сообщил один из советников президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Программа ВЭФ включает в себя проработку и развитие совместных проектов, включая всестороннюю интеграцию. Большая Евразия — это в первую очередь экономический союз, который, однако, невозможен без взаимопонимания в принципиальных вопросах.

Одна из главных задач ВЭФ — привлечение инвестиций в Дальневосточный регион России, который является главнейшим пунктом реализации экономического сотрудничества стран-участников форума. Именно поэтому он проходит именно во Владивостоке.

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