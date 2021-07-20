Рецепт от локдаунов: что нужно для снижения безработицы в РФ

Пандемия, помимо прочих бед, "подарила" России и рост безработицы. Как рассказал в ходе прямой линии Владимир Путин, показатель составил уже 5,9% — при том, что до начала "ковидной" истории он балансировал на отметке в 4,6%.

"Спасательный круг" — вакцинация?

"Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6-4,7%, и такая тенденция у нас, слава богу, наметилась, надо её сохранить", — отметил президент.

Но какие именно нужны шаги для "возвращения"? Корреспондент Pravda. Ru пообщался с Валерием Мироновым, заместителем директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ.

Если говорить о безработице, отмечает эксперт, она напрямую связана с локдауном и карантинами. Только в сфере общественного питания "не досчитались" сотен точек — в 2020 году закрылось примерно 200 заведений. Соответственно, все сотрудники этих 200 заведений остались без работы.

"Что тут сделаешь? Нужно, наверное, всех вакцинировать поголовно, стимулировать вакцинирование, чтобы не было локдаунов. Вопрос вакцинации нужно довести до ума — это поможет снизить безработицу", — уверен эксперт.

Если население будет активнее вакцинироваться, снизится риск очередного локдауна. И закрываться бизнесменам не придётся, более того — в значительной степени восстановится наиболее "потрёпанный" ковидными "штормами" бизнес (например, тот же ресторанный).

"А что касается безработицы в целом, то у нас она небольшая. В других странах она по 10-15%", — напоминает Миронов.

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