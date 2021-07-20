В российских магазинах опустеют полки из-за мусорной реформы

Об опасности дефицита товаров сообщили "Магнит", X5 Group и "Лента", которые образуют Ассоциацию компаний розничной торговли. Кроме того, в обращении к Минприроды РФ участвовали Wildberries, "Утконос" и Ozon — Ассоциация компаний интернет-торговли. Причина — мусорная реформа, из-за которой ответственность за утилизацию упаковок и товаров переходит на производителей.

Им можно реализовывать только товары из списка системы учета отходов. АКИТ и АКОРТ утверждают, что все это приведет к сокращению ассортимента в магазинах.

Минприроды опровергло опасения о пустых магазинных полках. Заявление опубликовано на официальном сайте.

Ранее Pravda.Ru писала о мусорной реформе. Она началась ещё в 2019 году. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что около 90% мусора оседают на российских полигонах и никто не спешит сортировать и перерабатывать мусор.

Председатель правления ОАО "Отраслевой оператор по обращению с отходами" Дмитрий Тукнов рассказал, как устроен бизнес по переработке мусора.

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