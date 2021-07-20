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Цифрами по проблемам: власти рассказали о борьбе с бедностью и безработицей

Экономика

Для россиян по-прежнему остаются весьма чувствительными вопросы бедности и низких доходов. Каких успехов власти планируют добиться в решении данных проблем уже в ближайшей перспективе, стало известно в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин
 

Путин: нужно ставить более амбициозные цели

Как передают "Известия", в заседании принял участие в том числе президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что указанные проблемы люди поднимали и в ходе прямой линии. И по части изменений в социальной сфере стоит постоянно повышать планку, высказался он, а также

"… ставить более амбициозные цели, задачи, не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний "на потом", "на когда-нибудь".

Цифрами по проблемам: чего ждать россиянам

Безработица
 

Власти уверены, что благодаря системе адресной помощи уровень бедности в РФ получится опустить:

  • до уровня 10,9% к 2023 году;
  • до уровня 6,5 к 2030 году.

А что касается доходов россиян, к концу 2020 года стоит ждать роста примерно на 3%, сообщил первый зампред правительства Андрей Белоусов.

"Борьба с бедностью — это не только социальная поддержка государства. Важно дать возможность человеку реализоваться, найти достойную работу.

На сегодняшний день восстановление занятости идёт быстрее, чем прогнозировалось, и Вы уже сказали в своём вступительном слове, что мы практически достигли показателей 2019 года", — высказалась вице-премьер Татьяна Голикова.

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Алексей Кудрин: "Бедность в России стала позором". Познер. 17.06.2019
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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