В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12%.
Об этом сегодня сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на информацию, полученную от представителя торговой сети "Верный".
Ретейлер, в свою очередь, получил уведомление об этом от поставщиков продукции. Основной причиной повышения расценок на товар контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.
В сети магазинов "Лента" изданию подтвердили газете информацию о возможном росте цен в пределах 10%, пояснив, что пока уведомления находятся на рассмотрении.
Источник Ъ в другой крупной сети уточнил, что поставщики также ссылаются на подорожание упаковки и логистики.
То есть, любимый россиянами напиток подорожает, похоже, обязательно. И сделать с этим ничего не получится, как и с ростом цен на хлеб, о чем Pravda.Ru уже рассказывала:
Предпринимать попытки "сопротивления" растущим ценам на хлеб смысла не имеет. Намного важнее следить за инфляцией — ведь рост цен, о котором предупреждают некоторые СМИ (в частности, "Коммерсант") уже случился.
Комментарий по поводу дорожающего хлеба представил в Telegram доктор экономических наук Никита Кричевский. Он напомнил: вопрос не в количестве средств, выделяемых в рамках господдержки, — на всю экономику никакой "поддержки" не хватит в принципе.
Даже новый урожай ситуацию особо не исправит: дело в том, что производить хлеб стало дороже, то есть выросла его себестоимость. Таким образом, "подросли" и инвестиции производителей, нужные для будущих периодов, а они берутся в том числе из выручки.
"Похоже, это объективная реальность настоящего и ближайшего будущего, предопределяющая повышение зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий, включая введение новых косвенных выплат наподобие (электронных) продуктовых карточек.
Сопротивляться росту цен бессмысленно.
Задача — не допустить раскручивания инфляционной спирали "зарплата — цены", ведь производители могут не удовлетвориться ростом маржи в номинальном выражении", — написал Кричевский.
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