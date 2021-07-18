Большой куш: новое соглашение ОПЕК+ принесёт России 400 млрд. рублей

18 июля Россия и другие страны, состоящие в организации экспортеров нефти, пришли к соглашению об увеличении ее добычи, сообщает РИА "Новости".

Это необходимо, чтобы исчерпать ограничения, которые на данный момент составляют 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Увеличение объемов добываемого сырья будет проходить постепенно. Ежемесячно они будут увеличиваться на 0,4 млн баррелей, начиная с августа текущего года.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что благодаря этим договоренностям к середине следующего года Россия достигнет докризисного уровня добычи нефти, а также получит 400 млрд. рублей прибыли для госбюджета.

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