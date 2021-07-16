Киев попытался успокоить украинцев по поводу цен на газ

Резкий рост цен на газ, из-за которого многие жители Украины даже вышли на митинги, на самом деле мог быть ещё неприятнее. В странах ЕС, как оказалось, рыночные цены на голубое топливо и сегодня бьют рекорды — и об этом не преминули напомнить украинские власти.

Бежит-качается: газовые проблемы привели к протестам

Напомним, что с января 2021 года Украину "потряхивает" из-за роста цен на газ, взлетевших вверх на 14%. При этом доставка газа, за которую украинцы платят отдельно, также стала дороже.

Недовольные таким развитием событий украинцы пошли на протесты: в частности, сообщал ранее УНИАН, силами примерно 200 человек был перекрыт кусок трассы Борисполь — Мариуполь. Также в РИА "Новости" приводили данные о схожей акции на трассе Киев-Харьков.

По данным "Страны", митинги против роста цен прошли и в Киеве: протестующие пришли в том числе к офису Владимира Зеленского и принесли плакаты с требованиями снизить цены не только на газ, но и на электричество.

Позиция властей: не переживайте, вы почти ничего не ощутите

Денис Шмыгаль

Как сообщил корреспондент ИА REGNUM, по столь острому вопросу высказался украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Чиновник считает, что в ходе следующего отопительного сезона украинцы роста цен не ощутят.

В Европе, напомнил Шмыгаль, на данный момент фиксируются рекордные цены на "голубое топливо": его покупают больше чем по 450 долларов за тысячу "кубов". Такой цены рынки не видели 13 лет.

"С такой рыночной ценой украинские домохозяйства были бы вынуждены платить по 13-15 грн за кубометр газа, но этого не происходит благодаря установлению фиксированной годовой цены на газ, которую получили все потребители с 1 мая… Большая часть потребителей не ощутит тарифных скачков в отопительный сезон", — отметил премьер.

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