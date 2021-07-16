Битва за пармезан: в санкции вкралась ошибка? Объясняет посол Италии

О том, ждать ли россиянам на полках магазинов пармезан, рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано. Он отметил, что пока решение о запрете ввоза сыра остаётся в силе, однако в него вкралась ошибка технического толка.

Напомним, что Россия осталась без пармезана в 2014 году — запретом на его ввоз (а также на ввоз некоторых других продуктов) власти страны "ответили" на санкции. Терраччано пообщался с РИА "Новости" и объяснил: ввоз в Россию продуктов без лактозы не запрещён — и пармезан её тоже не содержит.

"Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идёт о технической ошибке", — уточнил он.

На данный момент запрет остаётся в силе, но итальянская сторона будет по-прежнему бороться за пересмотр

"…в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр", — добавил Терраччано.

При этом представитель Италии уверен, что итальянский пармезан воссоздать где-то, кроме Италии, невозможно.

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