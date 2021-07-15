Как не нарваться на лишние платежи при оформлении кредита, объяснил эксперт

Банки часто и довольно охотно предоставляют гражданам кредиты и оформляют кредитные карты. Но это отнюдь не значит, что банкиры — этакие "добрые самаритяне".

Банк всегда соблюдает свою выгоду, которая кардинально отличается от интересов клиента. Например, если вы оформили и пользуетесь кредиткой с беспроцентным периодом, банк, скорее всего, попробует увеличивать ваш лимит по карте до тех пор, пока вы не перестанете укладываться в этот грейс-период и не начнёте платить проценты по кредитке. А они, следует помнить, обычно выше, чем по договору потребительского кредитования.

Поэтому, прежде чем "влезать в кредиты", следует обращать внимание на некоторые моменты. Чаще всего они прописаны в договоре мелким шрифтом, рассказал NEWS. ru руководитель группы компаний "Содействие" Алексей Лашко.

При оформлении договора потребительского кредитования следует обращать внимание не на базовую процентную ставку, а на полную стоимость кредита. Чтобы убедиться, что в вашем договоре нет никаких других комиссий и платежей, следует зайти на сайт Центробанка и уточнить там ПСК по вашему кредитному продукту. При рассмотрении кредитных предложений от разных банков сравнивайте не ставки, а суммы, которые придётся выплачивать банку.

"Страховку очень любят включать в стоимость кредитного продукта. При оформлении займа сроком на пять лет стоимость страховки может достигать 20% стоимости кредита. Соглашаться на эти условия не надо", — предупредил эксперт.

При оформлении кредитной карты читайте внимательно условия её обслуживания. В первый год обслуживание может быть бесплатным, а далее придётся платить приличные суммы.

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