Банки часто и довольно охотно предоставляют гражданам кредиты и оформляют кредитные карты. Но это отнюдь не значит, что банкиры — этакие "добрые самаритяне".
Банк всегда соблюдает свою выгоду, которая кардинально отличается от интересов клиента. Например, если вы оформили и пользуетесь кредиткой с беспроцентным периодом, банк, скорее всего, попробует увеличивать ваш лимит по карте до тех пор, пока вы не перестанете укладываться в этот грейс-период и не начнёте платить проценты по кредитке. А они, следует помнить, обычно выше, чем по договору потребительского кредитования.
Поэтому, прежде чем "влезать в кредиты", следует обращать внимание на некоторые моменты. Чаще всего они прописаны в договоре мелким шрифтом, рассказал NEWS. ru руководитель группы компаний "Содействие" Алексей Лашко.
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