В Банке Эстонии остался единственный золотой слиток

Если говорить о том, кто в мире "нажил непосильным трудом" больше всего золота, на ум сразу же приходят Штаты. И не зря.

Согласно данным РБК, американцы хранят примерно 8 133,5 тонны драгоценного металла. А вот Таллин, похоже, оказался с другой стороны рейтинга: Банк Эстонии располагает всего одним слитком.

Данные приводит портал err: оказывается, в Банке Эстонии лежит единственный золотой слиток на 11 кг. Но переживать не стоит: суммарно Эстония располагает 256 кг золота — просто большая его часть лежит на хранении в Нью-Йорке.

Уточняется, что единственный слиток Банка Эстонии стоит весьма больших денег: около 500 тысяч евро. И это при этом, что он — некондиционный: в err приводят слова руководителя отдела финансовых рынков Банка страны Фабио Филипоцци. Эксперт сообщил, что слитку 97 лет и он недостаточно чист для продажи.

"…в некотором роде это музейный экспонат", — отметил Филипоцци.

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