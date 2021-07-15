Депутат оценила "сказочки" о готовности бизнеса к новому локдауну

Кремль уверяет население в том, что новых локдаунов не планируется и не обсуждается. А бизнес рапортует: к новым ограничениям готовы.

К чему-нибудь и как-нибудь: бизнес "готов" к локдауну?

"Локдаун не обсуждается. Именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее", — сказал журналистам 2 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, ребята, извините": честность бы не помешала

Для ИА REGNUM данные опроса прокомментировала депутат Думы Томска, заместитель председателя "Партии Роста" Елена Ульянова. По её мнению, они представляют собой яркий пример "виляния хвоста собакой". Бизнесменам, считает она, пытаются "забросить" идею о том, что локдаун будет не страшным и "без боли".

"Нет, ребята, извините. Реальные предприниматели думают совсем иначе. <…> И вообще, давно пора настаивать на честном отношении государства к бизнесу: закрываете работу предприятия из-за каких-то общественных потребностей — будьте добры компенсировать потери за счёт общественного же бюджета. А сказочки ваши оставьте при себе", — уточнила она.

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