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"Никаких проблем": эксперт описал, как власти могут поднять прожиточный минимум

Экономика

Прожиточный минимум россиян — снова в центре внимания: пришли свежие данные от Росстата. Эксперты провели исследование и выяснили: для того, чтобы иметь возможность хотя бы свести концы с концами, обычному российскому домохозяйству нужно примерно 60,9 тысяч рублей в месяц.

деньги, рубль
 

Реальность, фикция и жизнь: о гражданах РФ и немецких пленных

Напомним, что на текущий момент прожиточный минимум в РФ составляет 11 650 рублей на человека. При этом, согласно исследованию Росстата:

  • молодой семье с ребёнком нужно примерно 80,9 тысяч;
  • если ребёнок — инвалид, сумма вырастает до 88,4 тысяч.

Комментарий касательно того, как могли бы действовать власти, глядя на эти цифры, предоставил для "Общественной Службы Новостей" экономист и публицист Михаил Делягин. Он уверен: чиновники могли бы запросто поднять прожиточный минимум хотя бы до 30 тысяч, то есть семья из двух человек получила бы 60 тысяч.

Михаил Делягин

"На двух человек этого ещё достаточно. Реальный прожиточный минимум по стране 31 тысяча и это примерно соответствует прожиточному минимуму.

Но нет никаких проблем в том, чтобы поднять зарплату. Федеральный бюджет имеет неиспользованные средства на счетах более 17 триллионов рублей, чтобы всем людям платить прожиточный минимум реальный, а не фиктивный.

К тому же надо понимать, что более 70% этих вложений вернутся в налоговую, прокрутившись через торговлю, производство.

Российской власти стоит понять, что граждане Российской Федерации отличаются от немецких пленных в советских концлагерях в конце войны. И если должны не жить по-человечески, то хотя бы просто жить.

А для этого нужно гарантировать реальный прожиточный минимум, а не фиктивный", — заметил он.

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Правительство установило прожиточный минимум в России на 2021 год.
Автор: Константин Шапров
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