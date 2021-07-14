"Россию заденет дважды": Кудрин объяснил, какие вызовы ждут страну

России предстоят нелёгкие времена: весь мир сокращает объёмы потребляемых углеводородов. "Зелёный" тренд может привести к тому, что уже через 10 лет страну "заденет дважды".

Алексей Кудрин

Непредсказуемый мир: нефть уже не будет "как раньше?"

О ситуации с углеводородами рассказал глава СП РФ Алексей Кудрин. Будучи в Вене, он пообщался с журналистами и отметил: уже сейчас цены на нефть даже на дистанции в три года предугадать невозможно.

"…мы не можем сейчас предсказать, какая цена на нефть будет через три или пять, или десять лет. Сейчас, несмотря на то, что экономика стабилизируется, неопределенность только нарастает. Принципиально меняется структура энергетических источников", — отметил он, цитаты приводит ТАСС.

"Россию заденет дважды": пора задуматься

В связи с этим перед Россией встают вызовы. Так, новая инициатива углеродной нейтральности подразумевает, что в будущем компании должны будут маркировать свои товары, указывая величину так называемого углеродного следа (carbon footprint). Данный термин подразумевает совокупность всех выбросов парниковых газов, которые были произведены при производстве продукта.

"Россию заденет дважды — во-первых, как производителя углеводорода, и как страну, которая тоже должна будет следовать этим требованиям, если мы хотим экспортировать наши товары", — сообщил Кудрин.

Кроме того, уверен Кудрин: уже до 2030 года пик потребления как нефти, так и нефтепродуктов останется позади.

"Вот почему наша финансовая система должна рассчитывать, что она будет жить с ценами на нефть, которые могут оказаться существенно ниже нынешних значений", — подчеркнул глава Счетной палаты РФ.

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