EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава МИД РБ уточнил ситуацию с "закрытием" украинско-белорусской границы
Больной COVID-19 Пётр Мамонов пробует дышать самостоятельно
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Глава Google Inc предупреждает об угрозах свободе Интернета
Помолодевшая Апина продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
Раскрыт механизм воздействия вейпов на лёгкие
Избрание Зеленского президентом в Незалежной считают ошибкой
В Сети обсуждают архивный снимок Пугачёвой на пляже в Ялте
Качиньский пообещал населению "великий момент в польской истории"

Где в России быстрее всего копится миллион: Москва даже не в топ-3

Экономика

В каком регионе России можно быстрее всего скопить миллион рублей? Как ни странно, лидирует не Москва — российская столица лишь на пятом месте.

Рубли
 

Как считали

Данные исследования, построенного на данных "Росстата", приводят в РИА "Новости". Сроки накопления миллиона считали по следующей схеме:

  • бралась медианная зарплата по региону (согласно статистике с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года);
  • 10% от неё каждый месяц помешались на пополняемый банковский вклад под 4%.

Что получили

Рубли
 

В большей части регионов страны на накопление миллиона нужно более 20 лет. Топ-3 регионов, в которых получить заветные цифры можно оперативнее всего, выглядит так:

  • Чукотка (7,8 года);
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (8,6 года);
  • Ненецкий автономный округ (9,8 года), такую же цифру показала Магаданская область.

Эти регионы — единственные, где на накопление миллиона уйдёт менее 10 лет. Даже Москва, которая на пятом месте, показала цифру в 11 лет. К аутсайдерам рейтинга отнесли регионы Кавказа:

  • Карачаево-Черкесию (24,1 года);
  • Северную Осетию (24,3 года);
  • Кабардино-Балкарию (24,7 года).

"В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет", — уточняют специалисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как научиться копить деньги? Эффективный метод накопления денег для детей и взрослых // Копим вместе
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Глава Google Inc предупреждает об угрозах свободе Интернета
Где в России быстрее всего копится миллион: Москва даже не в топ-3
Помолодевшая Апина продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
Раскрыт механизм воздействия вейпов на лёгкие
Избрание Зеленского президентом в Незалежной считают ошибкой
В Сети обсуждают архивный снимок Пугачёвой на пляже в Ялте
Качиньский пообещал населению "великий момент в польской истории"
Давид Манукян пожаловался на отношения с любительницей выпить
В МИД Судана объяснили, за что благодарны России
Афганские мигранты, депортируемые из стран ЕС, не смогут вернуться домой
Популярное
Здоровье
Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны

Павел Евдокименко рассказал правду об искусственном происхождении и целях распространения COVID-2019.

Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны
Дублер Босфора не страшен России
Экономика и бизнес
Дублер Босфора не страшен России
Здоровье
Шах и мат антиваксерам от профессора НИЦ им. Гамалеи
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор "допрыгался" с Порье
Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов
Происшествия
Инцидент почти исчерпан: "Амур" возвращается в домой
Общество
Эпидемиолог назвал "золотой стандарт", позволяющий взять COVID-19 под контроль
МИД РФ "собрал" в один доклад все нарушения прав человека в США и других странах
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ "собрал" в один доклад все нарушения прав человека в США и других странах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников