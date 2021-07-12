Где в России быстрее всего копится миллион: Москва даже не в топ-3

В каком регионе России можно быстрее всего скопить миллион рублей? Как ни странно, лидирует не Москва — российская столица лишь на пятом месте.

Как считали

Данные исследования, построенного на данных "Росстата", приводят в РИА "Новости". Сроки накопления миллиона считали по следующей схеме:

бралась медианная зарплата по региону (согласно статистике с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года);

10% от неё каждый месяц помешались на пополняемый банковский вклад под 4%.

Что получили

В большей части регионов страны на накопление миллиона нужно более 20 лет. Топ-3 регионов, в которых получить заветные цифры можно оперативнее всего, выглядит так:

Чукотка (7,8 года);

Ямало-Ненецкий автономный округ (8,6 года);

Ненецкий автономный округ (9,8 года), такую же цифру показала Магаданская область.

Эти регионы — единственные, где на накопление миллиона уйдёт менее 10 лет. Даже Москва, которая на пятом месте, показала цифру в 11 лет. К аутсайдерам рейтинга отнесли регионы Кавказа:

Карачаево-Черкесию (24,1 года);

Северную Осетию (24,3 года);

Кабардино-Балкарию (24,7 года).

"В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет", — уточняют специалисты.

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