В каком регионе России можно быстрее всего скопить миллион рублей? Как ни странно, лидирует не Москва — российская столица лишь на пятом месте.
Данные исследования, построенного на данных "Росстата", приводят в РИА "Новости". Сроки накопления миллиона считали по следующей схеме:
В большей части регионов страны на накопление миллиона нужно более 20 лет. Топ-3 регионов, в которых получить заветные цифры можно оперативнее всего, выглядит так:
Эти регионы — единственные, где на накопление миллиона уйдёт менее 10 лет. Даже Москва, которая на пятом месте, показала цифру в 11 лет. К аутсайдерам рейтинга отнесли регионы Кавказа:
"В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет", — уточняют специалисты.
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