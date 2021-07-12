Отток капитала из России за первое полугодие сократился почти на 10%

Чистый отток капитала из РФ в январе-июне текущего года составил $28,2 млрд.

Об этом сообщил Центральный банк России.

По данным регулятора, это на 9,6% меньше, чем в прошлом году. По итогам первого полугодия 2020 года этот показатель составил $31,2 млрд.

В ЦБ считают, что этому способствовали “инвестиции других секторов в иностранные активы при незначительном снижении внешних обязательств”.

Аналитики ЦБ уточняют:

что касается динамики оттока капитала в 2020 году, то также произошло заметное “снижение внешних обязательств банков. В 2020 году чистый отток капитала из России частным сектором увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил $47,8 млрд.

По данным Центробанка, положительное сальдо внешней торговли России за последние шесть месяцев увеличилось на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило $62,4 млрд.

По итогам отчетного периода 2020 года положительное сальдо внешней торговли страны составило $50 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса России в 2020 году составило $89,4 млрд, что на 45,9% меньше, чем в 2019 году

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