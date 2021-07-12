Чистый отток капитала из РФ в январе-июне текущего года составил $28,2 млрд.
Об этом сообщил Центральный банк России.
По данным регулятора, это на 9,6% меньше, чем в прошлом году. По итогам первого полугодия 2020 года этот показатель составил $31,2 млрд.
В ЦБ считают, что этому способствовали “инвестиции других секторов в иностранные активы при незначительном снижении внешних обязательств”.
Аналитики ЦБ уточняют:
что касается динамики оттока капитала в 2020 году, то также произошло заметное “снижение внешних обязательств банков. В 2020 году чистый отток капитала из России частным сектором увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом и составил $47,8 млрд.
По данным Центробанка, положительное сальдо внешней торговли России за последние шесть месяцев увеличилось на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило $62,4 млрд.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Павел Евдокименко рассказал правду об искусственном происхождении и целях распространения COVID-2019.