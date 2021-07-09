В России хотят разрешить магазинам продавать сахар из госфонда

В России могут изменить правила закупки сельскохозяйственной продукции в рамках государственных интервенций.

Минсельхоз выступил с инициативой разрешить продажу зерна из интервенционного фонда хлебопекарным и мукомольным предприятиям, а сахар — торговым организациям, сообщает ТАСС.

Данные изменения хотят закрепить в соответствующем постановлении.

В стране планируется создать неснижаемый запас в размере 3 млн тонн зерна и 250 тыс. тонн сахара. Закупки в российский интервенционный фонд предлагается проводить в 2022 — 2023 годах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.