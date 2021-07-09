А нет ли заговора: экономиста удивило "превращение" цен на морковь

Вопрос о том, почему импортные бананы в России стоят дешевле, чем отечественная морковь, оказался настолько важным для населения, что дошёл даже до прямой линии с Владимиром Путиным. Президент сумел ответить — но что думают эксперты?

Комментарий касательно цен на бананы и морковь представил в Telegram доктор экономических наук Никита Кричевский.

Он привёл в пример портал agroserver. ru — там, как оказалось, морковь для оптовых покупателей предлагается по смешной цене: 14 рублей за килограмм (правда, купить нужно минимум 20 тонн). А в магазинах покупателей шокирует ценник примерно в 130 рублей — и возникает логичный вопрос.

"Каким образом оптовая цена моркови в 14 руб. превращается в розничную по цене 130 руб., хорошо, несколько меньше, если учесть, что она не в вакуумной упаковке? Неужели расфасовка, хранение, логистика, реализация стоят так дорого? И нет ли здесь заговора импортёров и сетей?"— пишет Никита Кричевский.

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