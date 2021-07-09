Очередную схему, построенную на желании получить финансовый "бонус", придумали российские мошенники. На этот раз она оказалась связана с прививками от коронавируса.
Как сообщает РБК, о новой схеме уже известно представителям крупных банков (Газпромбанку, ВТБ), а также экспертам "Лаборатории Касперского". Её суть весьма проста:
"Человеку якобы от имени банка предлагают выплату или бонус за прививку от коронавируса.
Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (Ф.И.О., номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам", — уточняет контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Антон Яценко.
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