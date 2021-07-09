Осторожно, мошенники!: раскрыта схема с "бонусами за вакцинацию"

Очередную схему, построенную на желании получить финансовый "бонус", придумали российские мошенники. На этот раз она оказалась связана с прививками от коронавируса.

Как сообщает РБК, о новой схеме уже известно представителям крупных банков (Газпромбанку, ВТБ), а также экспертам "Лаборатории Касперского". Её суть весьма проста:

в интернете размещаются сообщения о том, что за прививку людям положены финансовые бонусы (около 5 тысяч рублей);

если человек переходит по прикреплённой к сообщению ссылке, то оказывается на подготовленной мошенниками странице, требующей ввести различные данные, якобы нужные для перевода денег.

"Человеку якобы от имени банка предлагают выплату или бонус за прививку от коронавируса. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (Ф.И.О., номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам", — уточняет контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Антон Яценко.

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