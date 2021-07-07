Дозвонились: звонки мошенников россиянам сочли национальным бедствием

Ситуация с телефонным мошенничеством в России настолько сложна, что её можно классифицировать как "национальное бедствие". Согласно анализу специалистов "Сбербанка", по стране функционируют около 150 — 170 "левых" колл-центров, через которые россиян пытаются обмануть мошенники.

"Россия, по нашей оценке, лидирует по телефонному мошенничеству, по направлению преступлений, которые называются преступления с использованием методов социальной инженерии", — сообщил на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Цифры, приведённые Кузнецовым, действительно неприятно удивляют:

каждый десятый звонок, который получает россиянин — это звонок мошенника;

9 из 10 владельцев мобильных хоть раз "знакомились" с телефонным мошенничеством либо отвечали на вызов, который можно было бы явно назвать мошенническим;

за сутки по всей стране "звонари" производят около 100 тысяч звонков.

"Почти в 2 раза мы видим рост телефонного мошенничества за последние полтора года. Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия", — высказался Кузнецов.

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