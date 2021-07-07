"Перестроить самолёт в полёте": Киев нашёл новое применение для ГТС

Несмотря на то что украинская газотранспортная система (построенная, напомним, ещё во времена СССР) находится сейчас не в лучшем техническом состоянии, Киев не унывает. И находит новые варианты её применения: оказывается, по системе можно "гонять" не только обычный газ, но и, например, биометан или водород.

Перспективы описал генеральный директор компании-оператора ГТС Сергей Макогон. Он уверен, что стоит оперативно найти варианты применения ГТС — и это понимают в том числе власти страны.

"Прежде всего, рассматриваем её использование для транспортировки других типов газа — биометана… Например, в Германии сейчас есть более 15 тысяч станций биометана, этот газ сможет замещать природный в будущем. Украина имеет потенциал для выработки 7 млрд кубов биогаза", — сказал Макогон, цитаты приводит "Укринформ".

Второй вариант — водород, но тут есть "небольшая" проблема.

"Чтобы начать транспортировать водород, нам надо менять нашу ГТС. В данных условиях это — как перестроить самолёт в полёте", — заявил Макогон.

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