В Минпромторге высказались об идее qr-кодов в магазинах Москвы

После того, как в Москве ввели систему qr-кодов, которые позволяют проверить информацию о вакцинации, и запретили ходить без данных кодов в кафе и рестораны, население столицы задумалось: а не введут ли такое же правило для магазинов? Успокоить москвичей спешит Минпромторг: ничего подобного пока не обсуждается.

Информацию о том, обсуждается ли вопрос "закрытия" магазинов для людей без qr-кодов, прокомментировал для "Известий" замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Нет, не обсуждает. Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей", — отметил Евтухов.

Также он сообщил, что надеется: qr-коды не пригодятся и для точек непродуктовой торговли.

"У меня есть большая надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета такое решение принимать не придётся", — сказал Евтухов.

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