Повышение МРОТ затронет 4,7 млн россиян

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в России хотят увеличить до 13 617 рублей в месяц. Данная перспектива коснётся 4,7 млн работающих россиян.

"Установив МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц, что составляет 42% величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 рубля, по данным Росстата)… Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,7 млн работников", — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.

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