Ситуацию со скачком курса доллара оценил экономист

Курс доллара в ходе торгов во вторник, 6 июля, достиг отметки в 74,08 рубля. Как может повести себя американская валюта дальше, объяснил финансовый аналитик.

Эксперты дают разные прогнозы относительно курса доллара на ближайшую и среднесрочную перспективу. Некоторые считают, что США заинтересованы в том, чтобы обрушить российский рубль вплоть до значения 125 за доллар.

Другие аналитики полагают, что не стоит ждать сильных потрясений. Сегодняшнюю ситуацию на валютном рынке прокомментировал для RT кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, сегодняшний рост курса доллара на 62 копейки ожидаем и закономерен.

"Все признаки указывают на то, что центральные значения как раз в районе 74 рублей за доллар. Так что наблюдать подобное мы будем в течение длительного времени. Как минимум квартал, а возможно, и полгода, и год. Если не будет никаких внешних потрясений, прорывов или провалов в экономике России и США", — отметил экономист.

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