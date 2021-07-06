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Экс-президент Молдавии объяснил, как МВФ мешает стране

Экономика

Интересные новости из Молдавии: оказывается, стране мешает МВФ. Именно благодаря "усилиям" Фонда по контролю уровня инфляции в стране "стопорится" экономическое развитие.

Экс-президент Молдавии объяснил, как МВФ мешает стране

Комментарий по поводу МВФ дал для REN Moldova экс-президент страны Владимир Воронин. Он привёл пример из своей практики: ранее его команде уже доводилось спасать молдавскую экономику.

"Мы как вышли из кризиса в 2001–2002 году? Отсюда ушёл МВФ. Он ушёл, и мы стали хозяевами", — отметил Воронин, который ныне является председателем Партии коммунистов.

После того, как молдавская экономика оказалась подконтрольна руководству страны, получилось сделать много полезного: например, обеспечить "полноценные зарплаты". А сегодня, уверен Воронин, в МВФ прибегают к контролю инфляции в стране, чтобы разыгрывать свои интересы.

Напомним, что ранее о влиянии на страну говорил ещё один экс-президент, Игорь Додон. В его случае речь зашла о Западе в целом — Молдавию, уверен он, хотят видеть на "антироссийских" рельсах.

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Автор: Константин Шапров
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