EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Госпитализированная Алентова может пропустить похороны супруга
"Глупость или обман": эксперт о прогнозах ПФР по росту пенсий
Ушла из жизни итальянская исполнительница Рафаэлла Карра
Возвращение блудного короля: Atari снова разработает премиальные игры
Посол РФ в Афганистане: к эвакуации не готовимся
Суд вынес решение по апелляции Алексея Навального
Гоша Куценко поделился смешным роликом о "побочках" вакцинации
Россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от COVID-19
Стало известно, как Пугачёва ласково называет Галкина

Парижу и не снилось: в Москве объяснили, как "обошли" столицу Франции

Экономика

Новости из российской столицы: оказывается, проект Новой Москвы оказался успешнее, чем Большой Париж, причём не по одному, а по нескольким показателям.

Парижу и не снилось: в Москве объяснили, как "обошли" столицу Франции

Напомним кратко о географии:

  • в рамках проекта Новой Москвы территории столицы "приросли" примерно в 2,5 раза, случилось это в 2012 году;
  • под термином "Большой Париж" подразумевается примерно такая же территориальная эквилибристика: сам Париж + пригороды и 130 коммун. Метрополию создали в 2016 году.

"Нашему мегапроекту на сегодняшний день мировых аналогов нет, во многом Париж мы действительно обогнали. Хотя проект "Большая Москва" стартовал заметно позже "Большого Парижа", служившего нам ориентиром", — приводит пресс-служба Стройкомплекса столицы мнение вице-мэра Андрея Бокарёва.

По словам вице-мэра, в Москве удалось реализовать многие задуманные проекты в рекордно короткие сроки, а также решить транспортные проблемы. Например, станции метро "Румянцево" и "Саларьево" открыли всего через 3,5 года.

"Парижу такие темпы и не снились, свой транспортный проект Le Grand Paris Express французы только начали осуществлять", — считает Бокарёв.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зачем расширили Москву на самом деле. Как это повлияет на Россию
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Возвращение блудного короля: Atari снова разработает премиальные игры
Посол РФ в Афганистане: к эвакуации не готовимся
Суд вынес решение по апелляции Алексея Навального
Гоша Куценко поделился смешным роликом о "побочках" вакцинации
Если COVID-вакцинация — не панацея, то нужна ли она вообще?
Россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от COVID-19
Через Белоруссию - ни шагу: Лукашенко придумал, как "прижать" Берлин
Стало известно, как Пугачёва ласково называет Галкина
Замглавы МИД РФ рассказал про "шлак" в российско-американских отношениях
Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе
Популярное
Мир. Новости мира
Почему на самом деле не стреляли по Defender

На борту британского фрегата, вторгшегося в территориальные воды России, находился корреспондент ВВС, который документировал происходящее. Для чего?

Почему на самом деле не стреляли по Defender
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
Путешествия
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Общество
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Мир. Новости мира
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников