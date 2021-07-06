Парижу и не снилось: в Москве объяснили, как "обошли" столицу Франции

Новости из российской столицы: оказывается, проект Новой Москвы оказался успешнее, чем Большой Париж, причём не по одному, а по нескольким показателям.

Напомним кратко о географии:

в рамках проекта Новой Москвы территории столицы "приросли" примерно в 2,5 раза, случилось это в 2012 году;

под термином "Большой Париж" подразумевается примерно такая же территориальная эквилибристика: сам Париж + пригороды и 130 коммун. Метрополию создали в 2016 году.

"Нашему мегапроекту на сегодняшний день мировых аналогов нет, во многом Париж мы действительно обогнали. Хотя проект "Большая Москва" стартовал заметно позже "Большого Парижа", служившего нам ориентиром", — приводит пресс-служба Стройкомплекса столицы мнение вице-мэра Андрея Бокарёва.

По словам вице-мэра, в Москве удалось реализовать многие задуманные проекты в рекордно короткие сроки, а также решить транспортные проблемы. Например, станции метро "Румянцево" и "Саларьево" открыли всего через 3,5 года.

"Парижу такие темпы и не снились, свой транспортный проект Le Grand Paris Express французы только начали осуществлять", — считает Бокарёв.

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