К решительным действиям перешёл Александр Лукашенко: белорусский лидер придумал, как "прижать" Берлин в ответ на ужесточение санкционного режима. Согласно президентскому поручению правительству нужно ввести ограничения на транзит товаров из Германии в РФ и КНР.
Слова Лукашенко приводит "Белта": президент уверен, что придуманные меры помогут Берлину почувствовать, "что такое Белорусь". А также задуматься, когда руки в следующий раз потянутся в сторону "экономического оружия".
"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт.
Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу.
Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину — там хорошие дороги — пускай едут и поставляют туда", — заявил Лукашенко на совещании в правительстве.
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