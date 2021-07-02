ОПЕК+ не исключает переизбытка предложений нефти на рынке

Аналитики стран, входящих в ОПЕК+, уверены, что рынок нефти ожидает значительное увеличение предложений после апреля 2022 года, когда закончится срок пакта о сокращении добычи.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренний отчет группы ОПЕК+, попавший в распоряжение редакции.

"В 2022 году произойдёт значительный рост, что приведет к переизбытку на 181 млн баррелей к концу года”, говорится в докладе Объединенного технического комитета (JTC) группы ОПЕК+(цитата Reuters).

В то время как ОПЕК+ видит коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР ниже среднего пятилетнего уровня до конца этого года, она ожидает, что избыток предложения вернется во второй половине следующего года, согласно внутреннему отчету JTC.

Эта оценка предполагает, что ОПЕК+ может решить продолжить действие текущего договора после апреля 2022 года для обеспечения условий сбалансированной работы нефтяного рынка.

В настоящее время группа удерживает на рынке около 5,7 млн баррелей в сутки. Это, по заявлению альянса, "значительно улучшило общие условия на нефтяном рынке, сделав его перспективы более, чем оптимистичными.

"Общая более яркая картина в связи с усилиями по восстановлению пандемии привела к значительному улучшению условий на нефтяном рынке и перспектив будущего роста”, — заявил Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо на заседании Объединенного технического комитета JTC.

Аналитики в основном ожидают, что страны, входящие в ОПЕК+ договорятся о дальнейшем смягчении сокращений с 1 августа, причем большинство экспертов тяготеют к увеличению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки в августе.

К слову, имеются сообщения о том, что лидеры группы ОПЕК+, Саудовская Аравия и Россия, вновь расходятся во мнениях по поводу смягчения сокращений, причем Москва настаивает на более агрессивном увеличении поставок, а Эр-Рияд предпочитает постепенный подход.

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