EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бритни Спирс всё ещё нуждается в опеке
Назван диагноз госпитализированной Веры Алентовой
Путин о Белоруссии: не просто добрый сосед
ФСБ предотвратила одновременные теракты в Москве и Астрахани
Елизавета Арзамасова опровергла слухи о связи в школьном возрасте
Кто, если не он: представим, что Зеленский не пошёл на второй срок
В России могут повысить максимальную скорость на дорогах до 150 км/ч
Закат "нефтеномики": Греф рассказал про баррель по 26$ и потери на 4 трлн
Макеева возмутилась, когда её назвали нищей

Объединение регионов России началось. Чего бояться?

Экономика » Правила игры » Регионы

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предостерёг от укрупнения регионов Российской Федерации за счёт их объединения.

Объединение регионов России началось. Чего бояться?

Об этом он заявил в программе "Точка зрения". По словам депутата, предлагаемая программа вице-премьера Марата Хуснуллина по созданию агломерационных объединений без административного переподчинения в некоторых аспектах полезна, например в транспортной и инфраструктурной составляющей, но в других — управленческой, культурной, здравоохранения, устранения территориальных диспропорций, принесёт проблемы.

Николай Харитонов заметил, что данная идея идентична существовавшим в СССР совнархозам, которые сыграли свою роль в промышленном развитии страны и затем частично были преобразованы в административные единицы. Однако сейчас в Конституции закреплены национальные образования и объединять Татарстан с частью Марий Эл, как задумал Хуснуллин, чревато ростом протестных настроений.

По словам депутата, идти надо другим путём — передачей финансирования на уровень муниципалитетов, которым передали управленческие функции, но не выделили под них деньги.

Именно эту проблему выявила прошедшая прямая линия президента РФ Владимира Путина 30 июня.

Объединение регионов не новость для современной России. 7 декабря 2003 года состоялся референдум, на котором жители Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа решили объединиться и создать Пермский край. В 2008 году состоялось объединение Читинской области в Забайкальский край, куда вошел Бурятский Усть-Ордынский округ.

Но в 2020 году после того, как врио главы Ненецкого АО Юрий Бездудный и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский объявили об объединении субъектов, население проголосовало против поправок к Конституции. Это сочли неодобрением объединения и его отменили.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в мае окружная Дума приняла резолюцию, в которой сказано, что регион должен сохранить свою автономность.

По плану Хуснуллина, приоритетные агломерации первого порядка — Московская, Петербургская, Казанская и Краснодарская. Всего их будет создано около сорока. 

В Краснодарскую агломерацию войдет часть Адыгеи. Общая численность составит 2,7 млн человек. Казанская агломерация тоже объединит два региона — Татарстан и частично республику Марий Эл (города Волжск и Звенигово). В совокупности население этой агломерации превысит 1,6 млн человек

По плану, будет создана единая транспортная система и ликвидированы пробки, у регионов появится общий рынок труда и градостроительная политика, социальная инфраструктура. Регионы будут ссориться за статус лидера, но это предполагается сразу пресекать. Недостатки: усиление тенденции "обезлюдивания" — жители отдаленных территорий страны будут переезжать в регионы-участники агломераций.

Смотрите программу "Точка зрения" на странице Pravda. Ru в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, YouTube, Facebook. Ведёт программу Любовь Степушова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Путь провокаций: НАТО продолжит куролесить в Чёрном море?
Объединение регионов России началось. Чего бояться?
Пошли все в баню... лечить суставы и снимать усталость
Автомобиль из поттерианы: интересные факты
В МИД Украины обрисовали для США проблемы прошлого и будущего
Бритни Спирс всё ещё нуждается в опеке
Назван диагноз госпитализированной Веры Алентовой
Путин о Белоруссии: не просто добрый сосед
ФСБ предотвратила одновременные теракты в Москве и Астрахани
Елизавета Арзамасова опровергла слухи о связи в школьном возрасте
Популярное
Российский шоу-бизнес
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами

Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.

Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Российский шоу-бизнес
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Мир. Новости мира
Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"
Российский шоу-бизнес
Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон
Любовь Степушова Россия выигрывает у США "газовую войну" Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"
Мир. Новости мира
Конфликтовать с Россией и Ираном для США теперь — смерти подобно
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Российский шоу-бизнес
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников