Объединение регионов России началось. Чего бояться?

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предостерёг от укрупнения регионов Российской Федерации за счёт их объединения.

Объединение регионов России началось. Чего бояться?

Об этом он заявил в программе "Точка зрения". По словам депутата, предлагаемая программа вице-премьера Марата Хуснуллина по созданию агломерационных объединений без административного переподчинения в некоторых аспектах полезна, например в транспортной и инфраструктурной составляющей, но в других — управленческой, культурной, здравоохранения, устранения территориальных диспропорций, принесёт проблемы.

Николай Харитонов заметил, что данная идея идентична существовавшим в СССР совнархозам, которые сыграли свою роль в промышленном развитии страны и затем частично были преобразованы в административные единицы. Однако сейчас в Конституции закреплены национальные образования и объединять Татарстан с частью Марий Эл, как задумал Хуснуллин, чревато ростом протестных настроений.

По словам депутата, идти надо другим путём — передачей финансирования на уровень муниципалитетов, которым передали управленческие функции, но не выделили под них деньги.

Именно эту проблему выявила прошедшая прямая линия президента РФ Владимира Путина 30 июня.

Объединение регионов не новость для современной России. 7 декабря 2003 года состоялся референдум, на котором жители Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа решили объединиться и создать Пермский край. В 2008 году состоялось объединение Читинской области в Забайкальский край, куда вошел Бурятский Усть-Ордынский округ.

Но в 2020 году после того, как врио главы Ненецкого АО Юрий Бездудный и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский объявили об объединении субъектов, население проголосовало против поправок к Конституции. Это сочли неодобрением объединения и его отменили.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в мае окружная Дума приняла резолюцию, в которой сказано, что регион должен сохранить свою автономность.

По плану Хуснуллина, приоритетные агломерации первого порядка — Московская, Петербургская, Казанская и Краснодарская. Всего их будет создано около сорока.

В Краснодарскую агломерацию войдет часть Адыгеи. Общая численность составит 2,7 млн человек. Казанская агломерация тоже объединит два региона — Татарстан и частично республику Марий Эл (города Волжск и Звенигово). В совокупности население этой агломерации превысит 1,6 млн человек

По плану, будет создана единая транспортная система и ликвидированы пробки, у регионов появится общий рынок труда и градостроительная политика, социальная инфраструктура. Регионы будут ссориться за статус лидера, но это предполагается сразу пресекать. Недостатки: усиление тенденции "обезлюдивания" — жители отдаленных территорий страны будут переезжать в регионы-участники агломераций.

Смотрите программу "Точка зрения" на странице Pravda. Ru в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, YouTube, Facebook. Ведёт программу Любовь Степушова.