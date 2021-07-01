Закат "нефтеномики": Греф рассказал про баррель по 26$ и потери на 4 трлн

Российской "нефтеномике", похоже, предстоит "торможение": эксперты Сбербанка посчитали, сколько в будущем будет стоить нефть. Цифры откровенно не радуют.

Более подробно о ситуации рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что "горизонт", который проанализировали эксперты, составляет 30 лет. И уже к 2050 году, то есть менее, чем через 30 лет, баррель Urals может стоить около 26 долларов, привёл данные Греф.

"Наши оценки — мы их сегодня представили в правительство — выглядят очень-очень серьёзно, я бы сказал. Вызывают большую озабоченность. В частности, цена на нефть Urals с базовой цены в $77 за баррель падает к 2050 году в три раза, до $26 баррель. Цена на газ падает в два раза", — приводит слова Грефа, выступившего на Международном финансовом конгрессе, ТАСС.

При этом, дополнил Греф, нынешняя "траектория развития" страны грозит не чем-нибудь, а приходом к отсталости в плане технологий и утрате конкурентоспособности.

"По нашим оценкам, в результате снижения экспорта углеводородных товаров и введения ТУР (трансграничное углеродное регулирование), российский экспорт может потерять более $4 трлн до 2050 года", — сообщил он.

Также, если сохранятся ныне заданные темпы декарбонизации и перехода к "зелёной" экономике, то экспорт нефти "просядет" на дистанции в 30 лет примерно в 4-6 раз.

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