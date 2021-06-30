Жить станет проще: малому бизнесу готовят новый налоговый режим

ФНС планирует облегчить жизнь малого и микробизнеса. Специально для них сейчас разрабатывается новый налоговый режим.

Как рассказали "Известия", налоговики планируют, к примеру,

освободить юрлиц и ИП от уплаты страховых взносов, но повысить ставку налога на деятельность на 4 п. п;

освободить бизнес от отчетности и проверок, переложив обязанность передавать информацию в ФНС на банки;

размер отчислений налоговой службой будет рассчитываться автоматически, по данным контрольно-кассовой техники.

Как пояснили изданию в ФНС, новый налоговый режим упростит ведение бизнеса за счёт отказа от налоговой отчетности, сведений в ПФР, ФОМС, ФСС и Росстат.

А "вишенкой на торте" для малого бизнеса станет отмена страховых взносов.

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