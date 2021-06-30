ФНС планирует облегчить жизнь малого и микробизнеса. Специально для них сейчас разрабатывается новый налоговый режим.
Как рассказали "Известия", налоговики планируют, к примеру,
Как пояснили изданию в ФНС, новый налоговый режим упростит ведение бизнеса за счёт отказа от налоговой отчетности, сведений в ПФР, ФОМС, ФСС и Росстат.
А "вишенкой на торте" для малого бизнеса станет отмена страховых взносов.
© Известия
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