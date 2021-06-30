Опасность реальна: Набиуллина рассказала про кредитование и доходы

Очередное предостережение от ЦБ РФ: на этот раз проблемы могут возникнуть на рынке потребительского кредитования. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина.

Напомним, что ранее данные по кредитам и задолженностям приводила команда "Ведомостей". Издание со ссылкой на ОКБ сообщало: январь-2021 позволил банкам побить очередной рекорд. Всего за месяц россияне получили в кредит 399 млрд рублей, это рекорд за всю историю.

"Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро", — сказала Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

По словам Набиуллиной, без принятых вовремя мер могут возникнуть как финансовые, так и социальные риски.

"Поэтому мы снова вводим в действие макропруденциальные меры — мы возвращаем на допандемический уровень надбавки к коэффициентам риска. Если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать надбавки", — отметила Набиуллина.

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