Киосаки предупредил: грядёт обвал рынков - и посоветовал,что делать

Американский инвестор Роберт Кийосаки посоветовал всем срочно начинать покупать биткоины и драгоценные металлы, поскольку в ближайшее время рынок рухнет.

"Лучшее время для подготовки к краху-до краха. Приближается самое большое падение в мировой истории, — написал в своем твиттере бизнесмен, известный как автор книги "Богатый папа, бедный папа".

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Это не первый случай, когда Кийосаки предупреждает о якобы надвигающемся крахе, называя золото, серебро и биткоин "безопасными убежищами".

19 июня он опубликовал аналогичный твит, в котором заявил, что "самый большой пузырь в мировой истории становится больше" и что он ожидает, что биткоин упадет до $24 тысяч, чтобы купить больше.

В конце мая он назвал "хорошей новостью" падение биткоина и отметил, что ожидает, что цена криптовалюты достигнет 27.000 долларов.

В апреле Кийосаки предсказал, что цена биткоина превысит миллион долларов в течение следующих пяти лет.

Несколько недель назад он рекомендовал, также через твит, купить "больше золота, серебра и биткоинов" перед лицом мер стимулирования, связанных с девальвацией доллара.

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