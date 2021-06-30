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Киосаки предупредил: грядёт обвал рынков - и посоветовал,что делать

Экономика » Прогнозы и статистика

Американский инвестор Роберт Кийосаки посоветовал всем срочно начинать покупать биткоины и драгоценные металлы, поскольку в ближайшее время рынок рухнет.

"Лучшее время для подготовки к краху-до краха. Приближается самое большое падение в мировой истории, — написал в своем твиттере бизнесмен, известный как автор книги "Богатый папа, бедный папа".

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Это не первый случай, когда Кийосаки предупреждает о якобы надвигающемся крахе, называя золото, серебро и биткоин "безопасными убежищами".

  • 19 июня он опубликовал аналогичный твит, в котором заявил, что "самый большой пузырь в мировой истории становится больше" и что он ожидает, что биткоин упадет до $24 тысяч, чтобы купить больше.
  • В конце мая он назвал "хорошей новостью" падение биткоина и отметил, что ожидает, что цена криптовалюты достигнет 27.000 долларов.
  • В апреле Кийосаки предсказал, что цена биткоина превысит миллион долларов в течение следующих пяти лет.
  • Несколько недель назад он рекомендовал, также через твит, купить "больше золота, серебра и биткоинов" перед лицом мер стимулирования, связанных с девальвацией доллара.

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Автор: Ольга Лебедева
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