Американский инвестор Роберт Кийосаки посоветовал всем срочно начинать покупать биткоины и драгоценные металлы, поскольку в ближайшее время рынок рухнет.
"Лучшее время для подготовки к краху-до краха. Приближается самое большое падение в мировой истории, — написал в своем твиттере бизнесмен, известный как автор книги "Богатый папа, бедный папа".
Это не первый случай, когда Кийосаки предупреждает о якобы надвигающемся крахе, называя золото, серебро и биткоин "безопасными убежищами".
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